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14:50, 24 июня 2026Экономика

От принятых Госдумой налоговых поправок стали ждать стабилизации рынка топлива

Сазанов: Принятые Госдумой поправки в Налоговый кодекс стабилизируют рынок топлива
Дмитрий Воронин

Фото: Matt Benzero / Shutterstock / Fotodom

Замглавы Минфина Алексей Сазанов поделился ожиданиями от оперативно принятых Госдумой поправок в Налоговый кодекс, нацеленных на улучшение ситуации со снабжением бензином внутрироссийского рынка. Как следует из его слов, которые приводит ТАСС, реализация предложений, внесенных на рассмотрение депутатов вечером 23 июня, а уже 24-го принятых во втором и третьем чтениях, приведет к стабилизации цен.

«Принятый законопроект направлен на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива — как за счет производства, так и импорта», — подчеркнул чиновник.

Документ, о котором идет речь, включает два основных нововведения. Во-первых, вводится механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, который получается с помощью смешения прямогонного бензина с иными компонентами в целях получения высокооктанового топлива. Такое смешение приравнивается к производству, что позволяет компаниям рассчитывать на вычет акциза в отношении продукции, использованной для выпуска бензина.

Во-вторых, поправки корректируют демпфирующий механизм для продавцов указанного вида топлива, произведенного иностранной организацией. Для бензина, выпущенного в государстве — члене ЕАЭС, коэффициент устанавливается на уровне 0,9, а для другого иностранного бензина будет применяться специальный порядок определения величины коэффициента, рассчитанный на основании ситуации на рынке Индии.

Положения должны вступить в силу с момента опубликования закона и распространятся на правоотношения, возникшие с 1 июня.

Ранее вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке России непростой, но контролируемой. Он подчеркнул, что страна задействует те резервы, что раньше не использовались, в том числе речь идет о максимальном увеличении производства вертикально интегрированными нефтяными компаниями.

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