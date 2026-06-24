Депутаты утвердили поправки для улучшения ситуации с бензином в России

Госдума утвердила поправки о корректировке Налогового кодекса из-за ситуации с бензином

Правительственные поправки о корректировке Налогового кодекса, призванные улучшить ситуацию с обеспечением бензином внутреннего рынка России, утверждены депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Изменения на фоне сложной ситуации с топливом в стране были внесены накануне вечером, 23 июня. Таким образом, законопроект прошел фактически без обсуждений.

Документ включает два основных нововведения. Во-первых, вводится механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, который получается с помощью смешения прямогонного бензина с иными компонентами в целях получения высокооктанового топлива.

Такое смешение приравнивается к производству, что позволяет компаниям рассчитывать на вычет акциза в отношении продукции, использованной для выпуска автомобильного бензина.

Во-вторых, поправки корректируют демпфирующий механизм для продавцов автомобильного бензина, произведенного иностранной организацией. Для топлива, выпущенного в государстве — члене ЕАЭС, коэффициент устанавливается на уровне 0,9, а для другого иностранного бензина будет применяться специальный порядок определения величины коэффициента, рассчитанный на основании ситуации на рынке Индии.

Положения вступают в силу с момента опубликования закона, но распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня.

Отдельно правительство дало послабления нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), ранее заключившим соглашения о модернизации мощностей и получившим соответствующие льготы, но теперь испытывающим сложности с исполнением взятых на себя обязательств.

Ранее вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке России непростой, но контролируемой. Он подчеркнул, что страна задействует те резервы, что раньше не использовались, в том числе речь идет о максимальном увеличении производства вертикально интегрированными нефтяными компаниями.