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19:00, 23 июня 2026Экономика

Новак назвал контролируемой ситуацию на топливном рынке России

Новак: Ситуация на российском топливном рынке непростая, но контролируемая
Дмитрий Воронин

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Вице-премьер Александр Новак назвал непростой, но контролируемой текущую ситуацию на российском топливном рынке. Его цитирует ТАСС.

«Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались», — сказал зампред правительства на совещании президента РФ Владимира Путина с министрами.

По словам Новака, предпринимаемые шаги, в том числе максимальное увеличение производства продукции вертикально интегрированных нефтяных компаний позволяют решать периодически возникающие в некоторых регионах проблемы с поставками. Он подчеркнул, что особое внимание в этой связи уделяется Крыму, Севастополю, приграничным регионам.

Как уточнил вице-премьер, кабмин подготовил и в ближайшие дни рассмотрит изменения в законодательство для стимулирования поставок топлива на российский рынок. Также идет речь о введении полного запрета экспорта дизельного топлива.

Ранее 23 июня стало известно, что сеть АЗС «Нефтьмагистраль» снизила цены на бензин после получения запроса от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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