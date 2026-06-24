Силуанов опроверг скачок цен на топливо

Силуанов: На АЗС системообразующих компаний бензин если и подорожал, то незначительно

Скачка цен на топливо в России не произошло, поскольку цены выросли в основном на независимых заправках, а на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний значительного роста не наблюдается. Об этом в беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Корреспондент поинтересовался, не вырастут ли бюджетные траты, связанные, например, с общественным транспортом, на что министр не согласился с постановкой вопроса, подчеркнув, что резкого подорожания не было.

«На ряде заправок независимых — да, там отмечается рост. но про заправки, которые принадлежат нашим системообразующим компаниям, вертикально интегрированным так называемым компаниям, там цены если и выросли, то незначительно», — сказал Силуанов.

Накануне, 23 июня, вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой. Он подчеркнул, что в России задействуют те резервы, что раньше не использовались, в том числе речь идет о максимальном увеличении производства вертикально интегрированными нефтяными компаниями. В тот же день в Госдуму внесли поправки в Налоговый кодекс, нацеленные на улучшение ситуации со снабжением бензином внутрироссийского рынка. Их оперативно приняли во втором и третьем чтениях 24 июня.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба на прошлой неделе направила два запроса по поводу цен частным сетям автозаправок. Одна из них — «Нефтьмагистраль» — уже объявила о снижении стоимости топлива.