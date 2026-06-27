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16:06, 27 июня 2026Мир

На Западе вызвало гнев заявление Рубио о поддержке США Украины

Дэвис: Слова Рубио о поддержке США Украины осложнило переговорный процесс с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о беспристрастности Вашингтона в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева осложнило переговорный процесс с Россией. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

«Рубио совершил резкий поворот: от поддержки идеи администрации США о переговорном процессе, начавшемся в январе 2025 года, к прямому заявлению в начале этого месяца о том, что мы "выбрали сторону", и это сторона Украины. Тем самым он разрушил все, что произошло в Анкоридже, или любые другие переговоры, которые мы проводили», — написал он.

Дэвис отметил, что США может пожалеть о своем решении.

Ранее Дэниел Дэвис заявил, что украинский конфликт будет продолжаться, пока Киев и Запад не примут условия России. По его словам, согласие украинского лидера Владимира Зеленского на заморозку конфликта по линии соприкосновения не приведет к полному прекращению боевых действий.

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