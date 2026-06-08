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18:10, 8 июня 2026Мир

На Западе назвали ключевое условие прекращения конфликта на Украине

Дэвис: Конфликт на Украине будет продолжаться, пока Киев и Запад не примут условия России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Конфликт на Украине будет продолжаться, пока Киев и страны Запада не примут условия России. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

По его словам, согласие украинского лидера Владимира Зеленского на заморозку конфликта по линии соприкосновения не приведет к полному прекращению боевых действий. Военный подчеркнул, что Россия настаивает на обеспечении своей безопасности. Он отметил, что пока сохраняется риск нападения Запада на Москву, специальная военная операция (СВО) будет продолжаться.

«По сути, условия, которые Путин выдвинул в июне 2024 года, по-прежнему являются реалистичной отправной точкой для переговоров. Украина и Европа испытывают к ним глубокую ненависть. Но это реальность, с которой мы сталкиваемся, а игнорирование этого и притворство, что существует другая договоренность, означают бессмысленное затягивание войны. Пока Украина и Запад не признают эти реалии, мы не приблизимся к окончанию войны», – подытожил он.

Ранее глава МИД Турции Хаким Фидан заявил, что государство обеспокоено тупиком, который образовался в дипломатическом процессе по Украине. Он призвал решительно продолжать мирные усилия по урегулированию кризиса.

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