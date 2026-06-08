Турция встревожилась из-за ситуации с Украиной

Глава МИД Фидан: Турция с обеспокоенностью наблюдает за тупиком в переговорах по Украине

Турция обеспокоена тупиком, который образовался в дипломатическом процессе по Украине. Об этом заявил глава турецкого МИД Хаким Фидан, его слова приводит газета Bursa Hakimiyet.

«Мы считаем достижение мира в российско-украинском конфликте крайне важным для стабильности и безопасности нашего региона (...) Мы все с обеспокоенностью следим за нынешним тупиком в дипломатическом процессе», — отметил дипломат.

Фидан подчеркнул, что мирные усилия по урегулированию украинского кризиса должны решительно продолжаться.

Ранее турецкая партия Vatan призвала немедленно перестать оказывать военную помощь Украине из-за сообщений об атаках на связанные с Турцией суда.