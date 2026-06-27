Омбудсмен по правам человека раскрыла подробности общения с украинским коллегой

Омбудсмен РФ Лантратова: Мы общаемся с Лубинцом напрямую через телефон

Омбудсмен России по правам человека Яна Лантратова рассказала, что общается с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом напрямую через телефон. О подробностях коммуникации правозащитников сообщает РИА Новости.

«Никаких бюрократических проволочек нет. Мы обмениваемся информацией, если нужно, в формате смс или звонка», — рассказал Лантратова.

Она добавила, что такой формат общения позволяет оперативно решать вопросы взаимодействия с пленными.

Ранее Лантратова заявила, что вопрос по возвращению из украинского плена жителей Курской области закрыт. 27 июня губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что обратно в Россию из украинского плена возвращаются пять человек, находившихся там с 2024 года.