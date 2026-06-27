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15:33, 27 июня 2026Бывший СССР

Вопрос возвращения жителей Курской области с Украины назвали закрытым

Лантратова: Вопрос возвращения жителей Курской области из украинского плена закрыт
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вопрос по возвращению из украинского плена жителей Курской области закрыт. Об этом 27 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам человека в России Яну Лантратову.

«Мы закрыли вопрос по Курской области», — сказала Лантратова. Она выразила благодарность коллеге с Украины за то, что этого удалось добиться. Кроме того, на постоянной связи с российской уполномоченной был губернатор Курской области Александр Хинштейн. Также Лантратова высказала признательность за помощь в организации обмена белорусскому парламентарию Ирине Костевич.

Хинштейн в субботу проинформировал, что на данный момент обратно в Россию из украинского плена возвращаются пять человек, находившихся там с 2024 года. О том, что их близкие живы, родственники россиян узнали в конце 2025-го — начале 2026 годов.

На территории Белоруссии жителей Курской области встретили представители Комитета региональной безопасности и врачи. Также после обмена в РФ вернулись двое жителей других регионов РФ.

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