Вопрос возвращения жителей Курской области с Украины назвали закрытым

Лантратова: Вопрос возвращения жителей Курской области из украинского плена закрыт

Вопрос по возвращению из украинского плена жителей Курской области закрыт. Об этом 27 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам человека в России Яну Лантратову.

«Мы закрыли вопрос по Курской области», — сказала Лантратова. Она выразила благодарность коллеге с Украины за то, что этого удалось добиться. Кроме того, на постоянной связи с российской уполномоченной был губернатор Курской области Александр Хинштейн. Также Лантратова высказала признательность за помощь в организации обмена белорусскому парламентарию Ирине Костевич.

Хинштейн в субботу проинформировал, что на данный момент обратно в Россию из украинского плена возвращаются пять человек, находившихся там с 2024 года. О том, что их близкие живы, родственники россиян узнали в конце 2025-го — начале 2026 годов.

На территории Белоруссии жителей Курской области встретили представители Комитета региональной безопасности и врачи. Также после обмена в РФ вернулись двое жителей других регионов РФ.