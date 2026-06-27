Стало известно о новых вернувшихся из украинского плена

Вместе с жителями Курской области в Россию вернулись двое пленных из других регионов

Помимо пятерых жителей Курской области, в Россию сейчас возвращаются из украинского плена еще двое жителей из других областей. Об этом в своем Telegram-канале в субботу написала уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Вместе с курянами на Родину вернулись еще двое жителей из других регионов», — сообщила она. Лантратова уточнила, что этих людей удалось вернуть в рамках гуманитарной работы с украинской стороной.

Уполномоченная по правам человека также раскрыла детали о возвращенных жителях Курской области, которые были взяты в плен в 2024 году. Так, Сергей из Любимовки смог сообщить своим близким о том, что он жив, лишь в январе 2026-го в видеообращении. Михаил, захваченный в плен в селе Ольговка, в конце 2025-го отправил близким письмо, где рассказал о своем местонахождении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Россию из украинского плена возвращаются пятеро жителей региона. Он уточнил, что на границе с Белоруссией их встретили врачи и представители Комитета региональной безопасности.

