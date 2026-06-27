Губернатор раскрыл подробности атаки на музейный комплекс в Ростовской области

Губернатор Слюсарь: 11 человек пострадали в результате удара по «Самбекским высотам»

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по музейному комплексу «Самбекские высоты» пострадали 11 человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«По оперативным данным, в результате атаки БПЛА по музейному комплексу "Самбекские высоты" 11 пострадавших были доставлены в больницу, из них девять госпитализированы, двое от госпитализации отказались», — рассказал он.

По словам главы региона, удар пришелся по основному комплексу зданий музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, экспозиция музея не пострадала.

Украинский беспилотник попал по территории музейного комплекса «Самбекские высоты» 27 июня. По словам губернатора, детонации и пожара не произошло.