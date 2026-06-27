Глава РФС оценил работу Карпина в сборной России

Александр Дюков заявил, что в РФС удовлетворены работой Валерия Карпина в сборной России

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил работу Валерия Карпина на посту национальной команды. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам функционера, в РФС удовлетворены работой специалиста. «Что можно занести в актив: по сути, состоялась перестройка нашей сборной, состав обновился почти полностью», — заявил Дюков.

Глава РФС добавил, что без официальных матчей трудно поддерживать работу института сборных команд. «Но Валерию Георгиевичу это удается. Все игроки сборной приезжают туда с желанием», — отметил Дюков.

Сборная России с 2022 года отстранена от международных соревнований. Команда проводит только товарищеские матчи. В последней игре подопечные Карпина 9 июня разгромили Тринидад и Тобаго (3:0).