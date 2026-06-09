Сборная России разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче

Сборная России на своем поле обыграла Тринидад и Тобаго в товарищеском матче

Сборная России на своем поле разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 9 июня, в Калининграде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.

Сборная России завершила летний сбор. В двух предыдущих товарищеских матчах команда победила Буркина-Фасо (3:0) и проиграла Египту (0:1).

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Сборная страны играет только в товарищеских матчах.