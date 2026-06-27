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16:30, 27 июня 2026Россия

На Крымском мосту временно перекрыли движение

Стало известно о временном перекрытии движения через Крымский мост
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Движение на Крымском мосту временно перекрыли. Об этом пишет Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

В сообщении попросили находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

26 июня в аккаунте «Крымский мост: оперативная информация» сообщили, что перед мостом со стороны Керчи скопилась очередь на досмотр из тысяч автомобилей. Также в публикации отмечалось, что время ожидания для водителей со стороны Керчи составит более пяти часов.

Ранее председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей заявил, что в Крыму нет паники и ажиотажа, а полуостров готов принимать гостей. Маковей отметил, что россиян ждут низкие цены, пляжи без мазута и теплое море.

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