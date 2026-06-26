Перед Крымским мостом скопилась очередь из тысяч автомобилей

Перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь из 2,4 тыс. автомобилей

Перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь на досмотр из тысяч автомобилей. Соответствующая информация в пятницу, 26 июня, появилась в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 2450 транспортных средств», — сказано в сообщении, опубликованном в 14:00. Уточняется, что время ожидания для водителей со стороны Керчи составит более пяти часов.

Накануне стало известно, что количество поездов, ежедневно следующих в Крым и обратно, сократят до семи. Отмечается, что составы будут следовать до и от станции Керчь Южная, после чего пассажиров продолжат доставлять автобусами по специальному расписанию.