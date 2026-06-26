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14:40, 26 июня 2026Экономика

Перед Крымским мостом скопилась очередь из тысяч автомобилей

Перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь из 2,4 тыс. автомобилей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь на досмотр из тысяч автомобилей. Соответствующая информация в пятницу, 26 июня, появилась в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 2450 транспортных средств», — сказано в сообщении, опубликованном в 14:00. Уточняется, что время ожидания для водителей со стороны Керчи составит более пяти часов.

Накануне стало известно, что количество поездов, ежедневно следующих в Крым и обратно, сократят до семи. Отмечается, что составы будут следовать до и от станции Керчь Южная, после чего пассажиров продолжат доставлять автобусами по специальному расписанию.

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