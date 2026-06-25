Количество поездов в Крым сократят

«Гранд сервис экспресс»: Ежедневно в Крым и обратно будут отправляться семь поездов

Количество поездов в Крым и обратно сократят — ежедневно будут отправляться только семь составов «Таврия». Об этом в Telegram сообщил железнодорожный оператор «Гранд сервис экспресс».

Уточняется, что до особого распоряжения будут курсировать поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, №27/28 Москва — Симферополь, №91/92 Москва — Севастополь, №315/316 Адлер — Симферополь, №179/180 Санкт-Петербург — Евпатория, №453/454 Москва — Симферополь, №17/18 и №167/168 Москва — Симферополь. Они будут следовать до и от станции Керчь Южная. Далее пассажиров продолжат доставлять автобусами по специальному расписанию.

Остальные поезда будут отменяться постепенно в течение двух недель. «Это сделано для того, чтобы пассажиры, кому нужно уехать в ближайшие дни, не меняли свои планы, а те, кто купил билеты в Крым на более дальние даты, смог скорректировать свои планы для дороги в обе стороны», — отметили в «Гранд сервис экспресс».

Пассажирам отмененных поездов посоветовали проверить дату последнего рейса, оформить полный возврат билета через сайт, где он был куплен, или в железнодорожной кассе, а при необходимости приобрести новый билет на один из продолжающих курсировать поездов до Керчи.

Среди отмененных поездов есть маршруты из Омска, Перми, Мурманска, Челябинска, Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга и Минеральных Вод. Обновленное расписание будет опубликовано на сайте оператора в ближайшее время.

Ранее в июне 11 поездов «Таврия» выбились из графика из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту. Время задержек составило до 8,5 часа.

