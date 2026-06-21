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10:23, 21 июня 2026Путешествия

11 поездов задержались из-за перекрытия движения по Крымскому мосту

11 поездов «Таврия» задерживаются из-за перекрытия движения по Крымскому мосту
Алина Черненко

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

11 поездов «Таврия» задерживаются из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту. Об этом в Telegram сообщил железнодорожный оператор «Гранд сервис экспресс».

Уточняется, что прибудут позже изначально запланированного времени два поезда из Крыма: №068 КерчьМосква (на 8 часов) и №098 Керчь — Москва (на 1,5 часа). Кроме того, изменилось время отправления нескольких поездов на полуостров. Речь идет о поездах №007 Санкт-Петербург — Керчь (задержка на 8,5 часа), №092 Москва — Севастополь (на 4,5 часа), №316 АдлерСимферополь (на 5,5 часа), №173 Москва — Керчь (на 5,5 часа), №463 Москва — Феодосия (на 6,5 часа), №025 Минеральные Воды — Симферополь (на 5 часов), №179 Санкт-Петербург — Симферополь (на 4,5 часа), №028 Москва — Симферополь (на 5 часов) и №193 Челябинск — Керчь (на 1,5 часа).

Пассажиров, которым нужна помощь в вагоне, попросили обращаться к начальнику поезда и проводникам. Кроме того, их предупредили, что время задержки в пути может измениться. «Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — говорится в источнике.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что жертвами атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров стали четыре человека. Еще 28 человек получили ранения.

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