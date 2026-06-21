Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:51, 21 июня 2026Россия

Глава Крыма сообщил о жертвах атаки ВСУ на Керчь

Аксенов: При атаке дронов ВСУ на Керчь погибли четыре человека
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

В результате атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров погибли четыре человека. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. По информации на данный момент: четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал он.

По его словам, на месте происшествия сейчас работают профильные службы. Аксенов добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) также атаковали дронами паром «Панагия» на Керченской переправе, один человек погиб. Помимо этого, в результате ударов произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине все живые президенты отказались от высшего ордена Польши. Почему в Варшаве говорят о превышении болевого порога?

    Сборная Японии всухую обыграла Тунис на ЧМ-2026

    Глава Крыма сообщил о жертвах атаки ВСУ на Керчь

    ВСУ атаковали паром на Керченской переправе

    Мужчина проник в детский лагерь и избил детей в российском регионе

    Биолог назвал способ уберечься от гадюки

    Дмитриев назвал «наследие» Стармера

    Маск придумал способ защититься от дефляции

    Аналитик дала совет про способы хранения сбережений

    Украина выпустила больше 200 беспилотников по России за ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok