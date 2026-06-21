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08:45, 21 июня 2026Россия

ВСУ атаковали паром на Керченской переправе

БПЛА ВСУ атаковали паром на Керченской переправе, один человек погиб
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Паром «Панагия» был атакован беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Керченской переправе, один человек погиб. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром "Панагия". По предварительной информации, один человек погиб, еще один — пострадал», — уточняется в публикации.

Помимо этого, в результате атаки произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка, туда прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Россией 239 дрона ВСУ. БПЛА были перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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