ВСУ атаковали паром на Керченской переправе

Паром «Панагия» был атакован беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Керченской переправе, один человек погиб. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
«В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром "Панагия". По предварительной информации, один человек погиб, еще один — пострадал», — уточняется в публикации.
Помимо этого, в результате атаки произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка, туда прибыли пожарно-спасательные подразделения.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Россией 239 дрона ВСУ. БПЛА были перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.