Публикацию Дурова в ответ на внесение его в список террористов и экстремистов объяснили

Юрист Маршани: Дуров попытается превратить серьезное уголовное обвинение в эффектную шутку

Основатель Telegram Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытается превратить серьезное уголовное обвинение в эффектную шутку для аудитории, заявил юрист Тимур Маршани. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал публикацию Дурова в ответ на обвинения ФСБ в содействии терроризму.

Ранее Дуров пошутил над тем, что его включили в перечень террористов и экстремистов. В ответ на решение Росфинмониторинга основатель Telegram опубликовал мем.

«Публикация Павла Дурова выглядит как попытка превратить серьезное уголовное обвинение в эффектную шутку для многомиллионной аудитории. Он подменяет содержание дела удобной для себя формулой о слежке и цензуре, хотя официально речь идет о предполагаемом содействии террористической деятельности через отказ ограничить работу ресурсов, которые, по версии следствия, использовались для вербовки, подготовки диверсий и иных преступлений. Эти обстоятельства еще должен оценить суд, однако Дуров заранее сводит всю ситуацию к театральному конфликту "свободолюбивого предпринимателя" с российскими чиновниками», — сказал Маршани.

По словам юриста, фраза о том, что Россия якобы объявила его террористом, тоже рассчитана скорее на эмоциональную реакцию. Включение в соответствующий перечень связано с процессуальным статусом и сведениями, которыми располагают уполномоченные органы. Оно не заменяет приговор, хотя влечет серьезные финансовые и правовые ограничения.

Дуров об этом умалчивает, поскольку точная юридическая картина разрушает образ преследуемого борца с цензурой Тимур Маршани юрист

«Насмешка над запретом публиковать информацию в интернете столь же поверхностна. Ограничение действует в российской юрисдикции и не обещает физически лишить человека доступа к сети по всему миру. Публикация из-за границы демонстрирует лишь фактическую трудность исполнения отдельных мер. Представлять это как доказательство некомпетентности властей удобно для публичной кампании, однако к существу обвинения такая ирония отношения не имеет», — отметил Маршани.

Вместо ответа по существу Дуров выбирает сарказм, упрощение и перевод разговора в политическую плоскость, добавил юрист.

30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов. В России основателю Telegram предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. По информации следствия, платформа не удалила многочисленные сообщества, которые использовались для организации преступлений в России.