Дуров пошутил над внесением его в список террористов в России

Павел Дуров мемом отреагировал на внесение в список террористов и экстремистов

Основатель Telegram Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пошутил над тем, что его внесли в список террористов и экстремистов. Пост об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

На решение Росфинмониторинга предприниматель отреагировал мемом. На картинке был изображен сам Дуров, подписанный как «пособник террористов», и представители радикального исламского движения «Талибан», обозначенные как «уважаемые партнеры». «Не перепутай», — говорится в подписи к двум этим фотографиям.

Ранее стало известно, с какими ограничениями столкнется Дуров после внесения его в список террористов и экстремистов. Предпринимателю, в частности, будет запрещено давать интервью в российских СМИ и участвовать в избирательном процессе. Кроме того, в России заблокируют все его счета.

30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов. В России основателю Telegram предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. По информации следствия, платформа не удалила многочисленные сообщества, которые использовались для организации преступлений в России.