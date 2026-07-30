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19:34, 30 июля 2026 (обновлено: 19:46, 30 июля 2026)Интернет и СМИ

Дуров пошутил над внесением его в список террористов в России

Павел Дуров мемом отреагировал на внесение в список террористов и экстремистов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пошутил над тем, что его внесли в список террористов и экстремистов. Пост об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

На решение Росфинмониторинга предприниматель отреагировал мемом. На картинке был изображен сам Дуров, подписанный как «пособник террористов», и представители радикального исламского движения «Талибан», обозначенные как «уважаемые партнеры». «Не перепутай», — говорится в подписи к двум этим фотографиям.

Ранее стало известно, с какими ограничениями столкнется Дуров после внесения его в список террористов и экстремистов. Предпринимателю, в частности, будет запрещено давать интервью в российских СМИ и участвовать в избирательном процессе. Кроме того, в России заблокируют все его счета.

30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов. В России основателю Telegram предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. По информации следствия, платформа не удалила многочисленные сообщества, которые использовались для организации преступлений в России.

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