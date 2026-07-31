RT: Родители главкома ВСУ Драпатого работали педагогами в сургутской школе

Родители нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого почти 20 лет работали учителями истории и ОБЖ в учебных заведениях Сургута. О новых деталях о семье резко высказавшегося о россиянах главкома пишет RT.

Как выяснило издание, Драпатый подростком в течение нескольких месяцев мог проходить обучение в 29-й сургутской школе. В этом заведении его отец Василий работал преподавателем ОБЖ, а мать Надежда учила школьников английскому языку, истории и обществознанию. Позже в этой же школе почти год училась младшая сестра главкома ВСУ Наталья — она ходила на дополнительные занятия, чтобы сдать выпускные экзамены на Украине.

Кроме того, издание сообщило, что семья обосновалась в Сургуте еще в середине 1990-х годов. За время жизни в российском городе Драпатые не нарушали законов. Родители Михаила несколько раз меняли школы, в которых работали педагогами. Коллеги Василия и Надежды также рассказали, что супруги отлично справлялись со своими обязанностями.

В 2002 году родители Драпатого организовали в школе музей боевой славы. Как пишет RT, он существует до сих пор — там выставлены награды ветеранов, документы о преступлениях фашистов и литература о Великой Отечественной войне.

После назначения на пост Михаил Драпатый сделал заявление о россиянах. По его словам, Россию сложно назвать соседом, а русская нация «не имеет право на существование» из-за своей нецивилизованности.