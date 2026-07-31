Российский фондовый рынок вырос вторую неделю подряд

Индекс Мосбиржи вырос вторую неделю подряд после беспрецедентного по срокам падения

По итогам завершившейся рабочей недели индекс Мосбиржи прибавил более 60 пунктов и к концу основной сессии в пятницу, 31 июля, дошел до 2226 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Эта неделя стала второй подряд, на которой российский фондовый рынок демонстрирует рост. На максимуме за пять дней индекс доходил до 2281 пункта, что стало наибольшим значением со 2 июля. До этого 19 недель подряд он снижался, что стало самым продолжительным в истории Мосбиржи падением.

Эксперты расходятся в оценках изменившейся динамики, полагая, что это может быть как непродолжительной коррекцией, так и новым трендом.

Позитивным моментом для рынка стало снижение ставки Банка России до 14 процентов, однако одновременно регулятор убрал из пресс-релиза упоминание о дальнейшем смягчении. Также российский фондовый рынок поддерживает возвращение цен на нефть к повышенным уровням из-за возобновления конфликта на Ближнем Востоке.

В качестве отрицательных факторов аналитики называют негативный геополитический фон, в том числе отсутствие переговоров по остановке боевых действий на Украине, неопределенность с топливом и удары по торговым складам, что может повлиять на инфляцию и стать поводом для нового замедления снижения ставки.