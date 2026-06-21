Украина выпустила больше 200 беспилотников по России за ночь

Минобороны РФ: Силы ПВО сбили 239 беспилотников ВСУ за ночь

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Россией 239 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники были перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что ВСУ за последние сутки применили против России 740 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили два реактивных снаряда HIMARS производства США. В Минобороны добавили, что средствами противовоздушной обороны также были сбиты 13 управляемых авиационных бомб.

До этого, 18 июня, ВСУ устроили массовый налет дронов на Москву. Атака на столицу стала самой крупной за два года. Мэр города Сергей Собянин сообщал, что системы ПВО сбили 194 беспилотника.