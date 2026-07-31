Стало известно о многомиллионном убытке звезды КВН

Футбольный клуб юмориста Мусагалиева «ФК "10"» принес убыток в 53,6 млн рублей в 2025 году

Медиафутбольный клуб «ФК "10"» капитана команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамата Мусагалиева принес многомиллионный убыток. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Изданию стало известно, что 2025 год компания звезды КВН закончила с убытком в 53,6 миллиона рублей. При этом клуб получил 136,3 миллиона выручки. В 2024 году этот показатель составлял 59 миллионов рублей.

Уточняется, что «ФК "10"» появился в 2024 году. Учредителями фирмы стали Мусагалиев и продюсер Вячеслав Дусмухаметов. Каждому из них принадлежит 50 процентов компании.

Ранее стало известно, что с юмориста Гарика Харламова взыщут автомобильные штрафы. На комика завели три исполнительных производства, данные об этом появились в базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).