Раскрыто последнее слово больной раком блогерши Лерчек в суде

ТАСС: Больная раком Лерчек попросила суд не назначать ей штраф, так как ей нечем платить

Больная раком блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) в последнем слове попросила суд не назначать ей штраф, так как ей нечем будет его оплатить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По его словам, в своем последнем слове блогерша вновь заявила о невиновности и попросила суд, в случае назначения ей наказания, не назначать штраф в том размере, о котором в прениях попросил предстаивтель гособвинения, так как у нее не осталось денег и нет ничего из недвижимости, которую можно было бы продать и погасить штраф.

Кроме того, Чекалина заявила, что не знала о договоренностях между ее бывшим мужем и его бизнес-партнером Вишняком, который признался в рамках уголовного дела блогера. Лерчек заявила, что не лезла в дела мужчин и полностью им доверяла.

Ранее сообщалось, что представляющий государственное обвинение прокурор запросил для подсудимой наказание в виде шести лет лишения свободы условно по делу за незаконные валютные операции со штрафом в 1,2 миллиарда рублей и запретом продвигать свой бренд в интернете.