Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:59, 31 июля 2026 (обновлено: 18:04, 31 июля 2026)Силовые структуры

Раскрыто последнее слово больной раком блогерши Лерчек в суде

ТАСС: Больная раком Лерчек попросила суд не назначать ей штраф, так как ей нечем платить
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Больная раком блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) в последнем слове попросила суд не назначать ей штраф, так как ей нечем будет его оплатить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По его словам, в своем последнем слове блогерша вновь заявила о невиновности и попросила суд, в случае назначения ей наказания, не назначать штраф в том размере, о котором в прениях попросил предстаивтель гособвинения, так как у нее не осталось денег и нет ничего из недвижимости, которую можно было бы продать и погасить штраф.

Кроме того, Чекалина заявила, что не знала о договоренностях между ее бывшим мужем и его бизнес-партнером Вишняком, который признался в рамках уголовного дела блогера. Лерчек заявила, что не лезла в дела мужчин и полностью им доверяла.

Ранее сообщалось, что представляющий государственное обвинение прокурор запросил для подсудимой наказание в виде шести лет лишения свободы условно по делу за незаконные валютные операции со штрафом в 1,2 миллиарда рублей и запретом продвигать свой бренд в интернете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Это вторжение». Испанию накрыл масштабный миграционный кризис. Как он ударит по Европе и при чем здесь США и Израиль?
    Коммунальщикам решили ограничить срок отключения горячей воды
    Школьник поймал рыбу весом вдвое больше него и установил неофициальный рекорд
    Стало известно о многомиллионном убытке звезды КВН
    Названа самая продаваемая полноприводная машина в России
    Отдыхающие на пляже в Европе нашли выброшенными на берег 63,9 миллиона рублей
    В Евросоюзе предупредили о природных пожарах во всей Европе
    Водителей в Москве предупредили о перекрытии Садового кольца
    Раскрыто последнее слово больной раком блогерши Лерчек в суде
    Публикацию Дурова в ответ на внесение его в список террористов и экстремистов объяснили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok