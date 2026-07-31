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Силовые структуры
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15:26, 31 июля 2026 (обновлено: 15:35, 31 июля 2026)Силовые структуры

Прокурор назвал наказание для больной раком Лерчек

Прокурор запросил 6 лет условно и штраф больной раком Лерчек за вывод из РФ $250 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Гагаринском суде Москвы начались прения сторон по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обвиняемой в выводе из России 250 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор, представляющий государственное обвинение, запросил для подсудимой наказание в виде шести лет лишения свободы условно по делу за незаконные валютные операции со штрафом в 1,2 миллиарда рублей и запретом продвигать свой бренд в интернете.

На днях суд возобновил процесс над Лерчек, проходящей лечение от онкологического заболевания.

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