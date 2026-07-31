В России заявили о невозможности передачи ВСУ лицензии на ракеты Patriot по одной причине

Депутат Журавлев: Передача лицензии на производство ракет для Patriot Украине невозможна

Передача лицензии на производство ракет для Patriot Украине невозможна — компания Boeing не намерена делиться секретными разработками, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что все разговоры об этом ведутся лишь для создания информационного шума и легализации уже идущих поставок западного оружия.

«Лицензии вообще-то принадлежат частной компании "Боинг", которая, насколько известно, делиться своими секретными разработками ни с кем не намерена. Все эти "дадим не дадим" призваны лишь создать информационный шум вокруг события, которого не будет никогда. Это своеобразная операция прикрытия. Все, в том числе и Трамп, прекрасно понимают, что никакие ракеты Украина производить не в состоянии — не хватает ни мозгов, ни заводских мощностей», — сказал парламентарий.

По его словам, вся затея устроена исключительно для того, чтобы легализовать западное оружие, которое уже поступает на Украину из-за рубежа. Журавлев подчеркнул, что России стоит расценивать эту позицию США именно так — как попытку прикрыть реальные поставки разговорами о несуществующем производстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов подтвердить решение о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных систем Patriot. Он уточнил, что Вашингтон продолжает рассматривать этот вопрос, однако подчеркнул, что речь идет об уникальном вооружении.