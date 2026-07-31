В Великом Новгороде нашли монету времен крещения Руси

В Великом Новгороде нашли третий сребреник князя Владимира

В Великом Новгороде археологи нашли третий сребреник Владимира Святославича — древнейшую русскую монету, выпуск которой был приурочен ко времени крещения Руси. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Монета была обнаружена 24 июля в культурном слое конца X — начала XI века на площади 130 квадратных метров, где, как установили ученые, находилась усадьба, примыкавшая к средневековой Пробойной улице. Сребреник, разрезанный пополам в древности, весит 1,9 грамма и относится к самому раннему, первому типу — на его лицевой стороне изображен сидящий князь с крестом и трезубцем, а на оборотной — Иисус Христос с Евангелием. Благодаря хорошей сохранности специалисты смогли определить, что монета отчеканена теми же штемпелями, что и экземпляры из клада начала 2000-х годов в Калужской области и одна монета из Черниговской области.

Эта находка стала третьим сребреником Владимира, обнаруженным в Великом Новгороде (предыдущие — в 2010 и 2023 годах), и значительно расширяет ареал распространения древнерусских монет, которые ранее преимущественно встречались на юге Руси. Как отметили исследователи, выпуск первых русских золотых и серебряных монет отразил два ключевых события — образование Древнерусского государства и принятие христианства. Сама чеканка продолжалась не более 30 лет, и находка в Новгороде свидетельствует о ранних контактах между Киевом и Новгородом, а также дает новую информацию о первых десятилетиях существования города, которые скупо отражены в письменных источниках. Работы проводились Новгородской экспедицией ИА РАН в рамках спасательных раскопок перед строительством гостиницы.

Ранее в Пскове археологи нашли редкое средневековое височное кольцо со спиральным декором, которое относится к XI–XIII векам и является лишь третьей подобной находкой в регионе. Украшение было обнаружено в раскопе «Ольгинский-10» на Завеличье, и после реставрации специалистам удалось восстановить его первоначальный вид