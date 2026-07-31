Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:25, 31 июля 2026Экономика

Производитель российских самолетов столкнулся с миллиардными убытками

ОАК сообщила о чистом убытке в первом полугодии 2026 года в размере 2,318 млрд рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

В первом полугодии чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех») составил 2,318 миллиарда рублей против прибыли в 260,4 миллиона за тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на отчет компании по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) сообщает РИА Новости.

Выручка ОАК за шесть месяцев увеличилась на 16,4 процента, до 102,583 миллиарда рублей, а валовая прибыль выросла в два раза, до 36,653 миллиарда.

При этом долгосрочные обязательства компании взлетели в полтора раза — до 644 миллиардов рублей, а краткосрочные снизились с 1,307 триллиона рублей до 1,291 триллиона.

В 2025 году ОАК получила прибыль по РСБУ в размере 6,888 миллиарда рублей, а в 2024-м — убыток в 24,122 миллиарда. Выручка за весь минувший год составила 324,88 миллиарда рублей, а валовая прибыль утроилась до 88,46 миллиарда рублей.

Корпорация отвечает за выпуск всех новых крупных российских пассажирских самолетов — это МС-21, SJ-100, Ил-114-300 и Ту-214. К настоящему времени их регулярные поставки авиакомпаниям не ведутся, а две машины, которые должны стать самыми массовыми — МС-21 и SJ-100 — не получили сертификат типа.

Ранее премьер Михаил Мишустин рассказал, что на доработку первых трех бортов Ил-114-300 (машина получила сертификат типа с существенными ограничениями два месяца назад), которые должны поставить во 2-й Архангельский объединенный авиаотряд, до конца года правительство выделит 2,6 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Сестру забили кулаками». Члены тайской банды признались в расправе над двумя россиянами. На месте захоронения нашли еще три тела
    Стало известно об укрывавшихся во рвах сотрудниках маркетплейса во время налета ВСУ
    Сотни домов во Франции сгорели
    В Великом Новгороде нашли монету времен крещения Руси
    Россия ударила по сортировочному комплексу «Новой почты» на Украине
    Таиландец описал мотив расправы над россиянами фразой «думал, у них есть ценные вещи»
    Производитель российских самолетов столкнулся с миллиардными убытками
    В России заявили о невозможности передачи ВСУ лицензии на ракеты Patriot по одной причине
    Украинский киберспортсмен получил срок за организацию договорных матчей
    Стало известно о судьбе пропавшего заслуженного преподавателя МГУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok