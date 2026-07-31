Производитель российских самолетов столкнулся с миллиардными убытками

ОАК сообщила о чистом убытке в первом полугодии 2026 года в размере 2,318 млрд рублей

В первом полугодии чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех») составил 2,318 миллиарда рублей против прибыли в 260,4 миллиона за тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на отчет компании по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) сообщает РИА Новости.

Выручка ОАК за шесть месяцев увеличилась на 16,4 процента, до 102,583 миллиарда рублей, а валовая прибыль выросла в два раза, до 36,653 миллиарда.

При этом долгосрочные обязательства компании взлетели в полтора раза — до 644 миллиардов рублей, а краткосрочные снизились с 1,307 триллиона рублей до 1,291 триллиона.

В 2025 году ОАК получила прибыль по РСБУ в размере 6,888 миллиарда рублей, а в 2024-м — убыток в 24,122 миллиарда. Выручка за весь минувший год составила 324,88 миллиарда рублей, а валовая прибыль утроилась до 88,46 миллиарда рублей.

Корпорация отвечает за выпуск всех новых крупных российских пассажирских самолетов — это МС-21, SJ-100, Ил-114-300 и Ту-214. К настоящему времени их регулярные поставки авиакомпаниям не ведутся, а две машины, которые должны стать самыми массовыми — МС-21 и SJ-100 — не получили сертификат типа.

Ранее премьер Михаил Мишустин рассказал, что на доработку первых трех бортов Ил-114-300 (машина получила сертификат типа с существенными ограничениями два месяца назад), которые должны поставить во 2-й Архангельский объединенный авиаотряд, до конца года правительство выделит 2,6 миллиарда рублей.