Россиянам назвали способы снизить ипотечную ставку без льготных программ

Специалист Стенина: Ставку по ипотеке удастся снизить на 2,5 % без льготных программ

Россиянам удастся снизить ставку по рыночной ипотеке на 2,5 процента при выполнении ряда условий. Способы сделать это гражданам назвала руководитель отдела продаж компании Dar Татьяна Стенина в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, зарплатный проект в банке дает скидку в размере около одного процента. Дисконт еще в один процент можно получить за страхование жизни, а за первоначальный взнос от половины стоимости жилья — 0,5 процента. «Если использовать все три условия, итоговая экономия может достигать 2,5 процента», — отметила Стенина.

Эксперт уточнила, что размер скидки зависит от условий банка, поскольку часть финансовых организаций предлагают лишь одну опцию, а другие позволяют суммировать несколько. Так, на кредите размером шесть миллионов рублей снижение на один процент позволит сэкономить около 5,5 тысячи рублей в месяц, на 10 миллионов — около восьми тысяч. В результате за 20-30 лет разница составит миллионы рублей, пояснила Стенина. При принятии решения о скидке, добавила она, банк проанализирует доход, долговую нагрузку, а также кредитную историю гражданина.

Еще один способ снизить ставку — участие в партнерских программах застройщиков и банков, когда первый выплачивает последнему комиссию, чтобы компенсировать разницу между рыночной и сниженной ставкой. Срок действия льготной ставки варьируется от одного года до пяти лет, после чего та станет рыночной. Скидка в этом случае составит от 0,1 до трех процентов, уточнила специалист.

Эксперт призвала россиян не откладывать покупку недвижимости в ожидании снижения ключевой ставки, чтобы не столкнуться с ростом цен, лишиться доступа к ипотечным программам или спецпредложениям от банков или девелоперов. При выборе срока кредита она порекомендовала ориентироваться на размер комфортного платежа. Выгоднее всего гасить ипотеку в первые семь лет, когда финансовая организация начисляет основную часть процентов — в рамках этого периода дополнительный платеж позволит сильнее сокращать переплату.

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