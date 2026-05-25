Назван способ вернуть миллион рублей с покупки квартиры

«Гранель»: Семьи могут вернуть 1,3 млн рублей с покупки квартиры в ипотеку

Семья, купившая квартиру с помощью ипотеки, может вернуть более миллиона рублей, подав заявление на налоговый вычет. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.

По словам эксперта, при ставке НДФЛ 13 процентов россиянин может вернуть с покупки жилья до 260 тысяч рублей за сам объект и еще до 390 тысяч рублей за выплаченные по ипотеке проценты. Если недвижимость покупали два работающих супруга, сумма возврата может достигать 1,3 миллиона рублей. При этом выплата будет больше, если ставка налога выше.

Газетдинова подчеркнула, что сумму возвращают не сразу — вычет часто растягивается на несколько лет. «Фактически это уже ваши деньги, которые были удержаны государством в виде НДФЛ. Но люди могут годами не подавать документы просто потому, что считают процедуру сложной или незначительной по сумме. Хотя сейчас значительная часть вычетов оформляется онлайн через упрощенный порядок», — отметила специалист.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в ближайшие годы сумма материнского капитала в стране превысит миллион рублей.