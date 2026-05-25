22:00, 25 мая 2026Мир

Предупреждение МИД России об Украине напугало Запад

Экономист Вернер: Страны НАТО путем эскалации добиваются мощного удара РФ
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Stringer / Reuters

Страны НАТО руководствуются своими интересами и хотят спровоцировать мощный удар России по Украине. К такому выводу пришел немецкий экономист, профессор Винчестерского университета Ричард Вернер в соцсети X.

«Войны накаляются. Именно этого и добивались зачинщики третьей мировой войны. Непрерывные бомбардировки гражданских объектов в России провоцируют усиленный ответ со стороны Москвы, которая до этого момента действовала очень осторожно», — подчеркнул эксперт.

В МИД России ранее сообщили, что ВС РФ в ответ на атаки ВСУ на мирное население будут последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве. Министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военным и административным объектам.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла ответный удар после атаки Вооруженных сил Украины на колледж в ЛНР и продолжит это делать. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. До этого новые ответные удары анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство выступит со специальным заявлением относительно российских атак по украинской столице.

