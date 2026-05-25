15:58, 25 мая 2026

В России заявили о новых ответных ударах после атаки ВСУ на колледж

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия нанесла ответный удар после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в ЛНР и продолжит это делать. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Наше Министерство обороны дало соответствующий ответ и продолжит это делать. Виновные в этом злодеянии будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени», — сказала она.

Ранее новые ответные удары анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство выступит со специальным заявлением относительно российских атак по украинской столице.

22 мая Вооруженные силы Украины атаковали профессиональный колледж Луганского педагогического университета в Старобельске. 24 мая ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за теракт в Старобельске. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные БПЛА.

