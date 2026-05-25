В МИД анонсировали новые удары по Киеву

Бывший СССР
14:07, 25 мая 2026

Захарова: Россия будет наносить удары по Киеву в ответ на теракты
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия наносила и будет наносить удары по Киеву в ответ на теракты украинских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство выступит со специальным заявлением относительно российских атак по украинской столице.

«В ближайшее время министерство иностранных дел выступит со специальным заявлением относительно тех ударов, которые в ответ на соответствующие страшные теракты наносились и будут наноситься по Киеву, и предупреждением зарубежного дипкорпуса, которое будет подробнейшим образом изложено в этом заявлении», — сказала дипломат.

В ночь на 22 мая украинские войска ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. В ответ на это российские войска нанесли удар возмездия по военным объектам ВСУ с использованием ракет «Орешник».

