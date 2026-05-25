Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
15:01, 25 мая 2026Авто

Спасшийся от тяжелой аварии байкер сумел остановить нарушительницу на джипе

Дорожный конфликт байкера и автомобилистки в Москве разрешился неожиданно мирно
Марина Аверкина

Кадр: Telegram-канал Baza

В Москве мотоциклист едва не лишился жизни в дорожном инциденте, который неожиданно закончился спокойным разговором. Двигаясь по Дмитровскому шоссе на зеленый сигнал светофора, он заметил, как прямо перед ним поперек полосы выезжает красный джип Suzuki. Чтобы избежать прямого столкновения, байкер резко изменил траекторию и на высокой скорости объехал внедорожник, пишет Telegram-канал Baza.

Мотоциклист решил не оставлять ситуацию без реакции. Чуть отъехав, он остановился и дождался Suzuki. На видео отчетливо видно, как байкер идет прямо по полосе навстречу джипу и наносит удар ногой по боковому зеркалу. Женщина, управлявшая автомобилем, сразу после этого нажала на педаль газа и попыталась скрыться. Но байкер догнал ее, и только после этого участники смогли поговорить о произошедшем спокойно.

Автомобилистка объяснила, что собиралась просто развернуться, но в тот момент светофор не работал. Конфликт был исчерпан. Позже байкер сообщил, что зеркало иномарки не отлетело от удара, а сложилось, не получив повреждений.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что единственным способом контролировать сегмент СИМ будет перекрытие каналов ввоза электросамокатов из-за границы для частных покупателей и продавцов. Их импортом должны заниматься только операторы кикшеринга, считает эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Важнейший покупатель российской нефти стал активно замещать ее

    ЦБ объяснил рост спроса россиян на наличные

    МИД Армении отреагировал на слухи о желании Еревана разорвать отношения с Москвой

    В России заявили об ожидании от Зеленского одного шага после удара возмездия

    Россияне стали чаще платить по СБП

    Космонавт оценил преимущества российского «Орлана»

    В Санкт-Петербурге часть стены 116-летнего дома проломила голову женщине

    Спасшийся от тяжелой аварии байкер сумел остановить нарушительницу на джипе

    Долю государства в пострадавшем от дронов российском порту решили продать

    «Я тебя сейчас придушу!» Ведущая «Играй, гармонь любимая!» ворвалась в пекарню и устроила скандал. Что об этом известно?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok