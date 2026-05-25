Спасшийся от тяжелой аварии байкер сумел остановить нарушительницу на джипе

Дорожный конфликт байкера и автомобилистки в Москве разрешился неожиданно мирно

В Москве мотоциклист едва не лишился жизни в дорожном инциденте, который неожиданно закончился спокойным разговором. Двигаясь по Дмитровскому шоссе на зеленый сигнал светофора, он заметил, как прямо перед ним поперек полосы выезжает красный джип Suzuki. Чтобы избежать прямого столкновения, байкер резко изменил траекторию и на высокой скорости объехал внедорожник, пишет Telegram-канал Baza.

Мотоциклист решил не оставлять ситуацию без реакции. Чуть отъехав, он остановился и дождался Suzuki. На видео отчетливо видно, как байкер идет прямо по полосе навстречу джипу и наносит удар ногой по боковому зеркалу. Женщина, управлявшая автомобилем, сразу после этого нажала на педаль газа и попыталась скрыться. Но байкер догнал ее, и только после этого участники смогли поговорить о произошедшем спокойно.

Автомобилистка объяснила, что собиралась просто развернуться, но в тот момент светофор не работал. Конфликт был исчерпан. Позже байкер сообщил, что зеркало иномарки не отлетело от удара, а сложилось, не получив повреждений.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что единственным способом контролировать сегмент СИМ будет перекрытие каналов ввоза электросамокатов из-за границы для частных покупателей и продавцов. Их импортом должны заниматься только операторы кикшеринга, считает эксперт.