Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:39, 25 мая 2026Из жизни

Найдены 100 яиц динозавров возрастом 72 миллиона лет

Во Франции нашли 100 окаменелых яиц титанозавров возрастом 72 миллиона лет
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Natursports / Shutterstock / Fotodom

В музее-парке динозавров в Мезе, Франция, нашли около 100 окаменелых яиц размером с небольшие дыни. Об этом сообщает The Times.

Уникальную находку сделал геолог и основатель музея Ален Кабо. Он предполагает, что глубже под землей может находиться еще больше яиц. По словам Кабо, возраст яиц составляет 72 миллиона лет. Они относятся к позднему меловому периоду.

Предполагается, что яйца отложили титанозавры. Им удалось сохраниться благодаря наводнениям, которые происходили в регионе.

Кабо заявил, что яйца должны оставаться в земле на территории музея. «Если их извлечь, они окажутся в подвалах и где-нибудь на полках. Они заслуживают, чтобы их видели здесь», — добавил он.

Материалы по теме:
Король динозавров. Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
Король динозавров.Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
18 декабря 2021
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном» Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном»Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
19 декабря 2021
«Приоткрыть завесу тайны» В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
«Приоткрыть завесу тайны»В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
17 декабря 2021

Как рассказывает геолог, однажды он видел, как яйца динозавров из Китая продавали в интернете. Он не хочет, чтобы подобное произошло с его находкой.

Титанозавры — это группа гигантских длинношеих динозавров, живших в меловом периоде. Они входили в число самых массивных наземных животных, когда-либо обитавших на планете: длина некоторых видов достигала 15 метров и более, а вес мог составлять от 15 до 20 тонн. Эти динозавры питались растениями.

Ранее сообщалось, что палеонтологи нашли на пляжах Санта-Крус, Португалия, яйца динозавров, датированные поздним юрским периодом. По внешнему виду яиц он определил, что их отложили хищные карнотавры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Приднестровья выстроились в многотысячную очередь после одного действия Путина

    Россиян предостерегли от употребления всех блюд подряд вприкуску с хлебом

    Смерть отца и исчезновение сына по дороге домой в российском городе связали с криминалом

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решения на Украине

    Модель из России весом 37 килограммов рассказала о себе со словами «не замечали мальчики»

    Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

    Гоблин назвал двух единственных друзей России

    В России прокомментировали прибытие заминированного газовоза в порт под Петербургом

    Застройщики стали меньше затягивать со сдачей жилья

    Китай сделал заявление о соглашении Ирана и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok