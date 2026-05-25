Найдены 100 яиц динозавров возрастом 72 миллиона лет

Во Франции нашли 100 окаменелых яиц титанозавров возрастом 72 миллиона лет

В музее-парке динозавров в Мезе, Франция, нашли около 100 окаменелых яиц размером с небольшие дыни. Об этом сообщает The Times.

Уникальную находку сделал геолог и основатель музея Ален Кабо. Он предполагает, что глубже под землей может находиться еще больше яиц. По словам Кабо, возраст яиц составляет 72 миллиона лет. Они относятся к позднему меловому периоду.

Предполагается, что яйца отложили титанозавры. Им удалось сохраниться благодаря наводнениям, которые происходили в регионе.

Кабо заявил, что яйца должны оставаться в земле на территории музея. «Если их извлечь, они окажутся в подвалах и где-нибудь на полках. Они заслуживают, чтобы их видели здесь», — добавил он.

Как рассказывает геолог, однажды он видел, как яйца динозавров из Китая продавали в интернете. Он не хочет, чтобы подобное произошло с его находкой.

Титанозавры — это группа гигантских длинношеих динозавров, живших в меловом периоде. Они входили в число самых массивных наземных животных, когда-либо обитавших на планете: длина некоторых видов достигала 15 метров и более, а вес мог составлять от 15 до 20 тонн. Эти динозавры питались растениями.

Ранее сообщалось, что палеонтологи нашли на пляжах Санта-Крус, Португалия, яйца динозавров, датированные поздним юрским периодом. По внешнему виду яиц он определил, что их отложили хищные карнотавры.

