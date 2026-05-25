16:18, 25 мая 2026Силовые структуры

По делу о заколотом в сердце российском подростке вынесли приговор

В Нижневартовске суд вынес приговор банде подростков за расправу над сверстником
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: everything possible / Shutterstock / Fotodom

Нижневартовский городской суд приговорил трех молодых людей за расправу над сверстником и хулиганство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Следствие и суд установили, что 25 января 2024 года во время ссоры один из фигурантов потребовал деньги у потерпевшего, а затем ударил его ножом в сердце. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. Также во время разбирательства стало известно, что подростки снимали последние минуты жизни потерпевшего на телефон.

Также юноши нападали на граждан и грубо нарушали общественный порядок.

Напавшего на подростка с ножом приговорили к шести годам и восьми месяцам колонии общего режима. Еще один юноша получил год и десять месяцев лишения свободы, третий — год и девять месяцев условно с испытательным сроком два года.

Ранее сообщалось, что наследника российского миллионера задержали после резонансного ДТП и заявлений в соцсетях.

