В России раскрыли последствия удара возмездия по Украине

Колесник: После удара по Украине на Западе могут попытаться урезонить Зеленского

После российского удара возмездия по объектам на Украине на Западе могут задуматься о том, чтобы попытаться урезонить украинского лидера Владимира Зеленского, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Его слова передает «Газета.Ru».

Раскрывая последствия применения Российской армией «Орешника», парламентарий также выразил мнение, что на Западе «начало пробуждаться чувство самосохранения».

«Запад задумался после этого удара (...) Украина все-таки очень серьезно находится под влиянием Запада, и Зеленский попытался из себя изобразить героя вселенского масштаба, но у него не получилось», — заключил Колесник.

Ранее Минобороны заявило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар комплексом «Орешник», ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» по военным целям на Украине, пояснив, что атака была совершена в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты России.