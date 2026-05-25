Работники УК залили перцовкой жильца после жалоб на паркинг

В Екатеринбурге работники УК залили перцовкой жильца, жаловавшегося на паркинг

В Екатеринбурге работники управляющей компании (УК) ответили на жалобы одного из жильцов, залив его перцовкой. О борьбе местных жителей с обслуживающей организацией пишет Telegram-канал Mash.

Противостояние УК и жильцов дома на улице Радищева продолжается уже три года. Камнем преткновения стал подземный паркинг, который, по словам горожан, больше походит на склеп: из стен торчит арматура, из-за постоянных протечек зимой с потолка свисают сосульки, пожарная сигнализация не установлена, а штукатурка отваливается кусками.

В жилинспекции и прокуратуре жалобы жильцов проигнорировали. Не принесли результата и проверки УК — коммунальщики просто оплатили штраф в 40 тысяч рублей. В суде представители организации настаивали на том, что делать ремонт на паркинге нерентабельно, а виновник текущего его состояния — застройщик. Началась война с жильцами: сотрудники обслуживающей организации угрожали, прокалывали колеса автомобилей и в конце концов начали опрыскивать негодующих из перцового баллончика. После нескольких попыток обратить на ситуацию внимание полиции силовики, наконец, согласились провести новую проверку.

Ранее в Черногорске УК затравила пенсионерку с украинской фамилией. Женщина неоднократно жаловалась на яму во дворе. После того как пенсионерка обратилась за помощью к журналистам, под своей дверью она обнаружила чужие экскременты. Потребовав ответы от УК, женщина услышала только оскорбления: ее назвали «украинкой проклятой» и потребовали «убраться» из России.