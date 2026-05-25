Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:32, 25 мая 2026Экономика

Работники УК залили перцовкой жильца после жалоб на паркинг

В Екатеринбурге работники УК залили перцовкой жильца, жаловавшегося на паркинг
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Екатеринбурге работники управляющей компании (УК) ответили на жалобы одного из жильцов, залив его перцовкой. О борьбе местных жителей с обслуживающей организацией пишет Telegram-канал Mash.

Противостояние УК и жильцов дома на улице Радищева продолжается уже три года. Камнем преткновения стал подземный паркинг, который, по словам горожан, больше походит на склеп: из стен торчит арматура, из-за постоянных протечек зимой с потолка свисают сосульки, пожарная сигнализация не установлена, а штукатурка отваливается кусками.

В жилинспекции и прокуратуре жалобы жильцов проигнорировали. Не принесли результата и проверки УК — коммунальщики просто оплатили штраф в 40 тысяч рублей. В суде представители организации настаивали на том, что делать ремонт на паркинге нерентабельно, а виновник текущего его состояния — застройщик. Началась война с жильцами: сотрудники обслуживающей организации угрожали, прокалывали колеса автомобилей и в конце концов начали опрыскивать негодующих из перцового баллончика. После нескольких попыток обратить на ситуацию внимание полиции силовики, наконец, согласились провести новую проверку.

Ранее в Черногорске УК затравила пенсионерку с украинской фамилией. Женщина неоднократно жаловалась на яму во дворе. После того как пенсионерка обратилась за помощью к журналистам, под своей дверью она обнаружила чужие экскременты. Потребовав ответы от УК, женщина услышала только оскорбления: ее назвали «украинкой проклятой» и потребовали «убраться» из России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о взятии Одессы под контроль России

    Сына порезанного после исчезновения россиянина задержали

    Банк России повысил курс доллара

    Терешкова выбрала дочь вице-премьера сыграть ее в кино

    Путин разрешил применять армию России за рубежом еще в одном случае

    На Украине удар «Орешника» пересчитали в прилеты «Гераней»

    67-летний турист пригласил в номер отеля трансгендеров и лишился сотен тысяч рублей

    Раскрыты подробности нападения на исчезнувшего с сыном россиянина

    На трех федеральных трассах в России захотели изменить скоростной режим

    Популярной российской стримерше одобрили визу в Японию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok