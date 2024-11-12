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14:27, 12 ноября 2024Экономика

В российском городе пенсионерку с украинской фамилией затравила УК

В Черногорске УК призвала пенсионерку с украинской фамилией убраться из России
Виктория Клабукова

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Черногорске против пенсионерки, пожаловавшейся на коммунальщиков, начали травлю из-за ее украинской фамилии. Как отреагировала управляющая компания, пишет издание Daily Storm.

Причиной борьбы стала яма во дворе около дома. Она образовалась летом над овощехранилищем. Обращения женщины в УК игнорировали, и собственница привлекла местных журналистов. После публикаций в СМИ против пенсионерки ополчились в обслуживающей организации. Вскоре под дверью своей квартиры хозяйка обнаружила чужие экскременты.

Выяснить их происхождение она решила у сотрудников УК. В ответ служащие назвали ее «украинкой проклятой» и призвали «убраться» из России. Известно, что женщина действительно родилась во Львовской области, но уехала в Россию еще в 70-х. С тех пор она живет в Сибири.

Высказывания коммунальщиков прокомментировал мэр Василий Белоногов. Относительно послания под дверью глава города пообещал подключить к делу полицию, а обидчицу — поставить на место. «У меня в администрации третья часть ну точно с хохляцкими фамилиями. Грицаенко. Луферчик. Тоже непонятно, какая фамилия: то ли еврей, то ли хохол. Но это же ничего не значит. Все обрусели давно», — заявил градоначальник.

Ранее управляющую компанию элитного ЖК в Москве обвинили в травле собак крысиным ядом. Питомец одного из жильцов уже пострадал.

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