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21:32, 1 ноября 2024Экономика

Управляющую компанию элитного московского ЖК обвинили в травле собак

Управляющую компанию элитного ЖК в Москве обвинили в травле собак крысиным ядом
Виктория Клабукова

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Жители элитного жилищного комплекса в центре столицы убеждены, что их питомцев намеренно пытаются отравить. В этом они обвиняют местную управляющую компанию, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На произвол обслуживающей организации жалуются собственники ЖК «Сады Пекина». В последнее время они стали замечать в клумбах и кустах крысиную отраву — оставленный яд, по их словам, предназначается не только для грызунов, но и собак. Питомец одного из жильцов уже пострадал. Во время утренней прогулки пес породы мальтипу учуял зооцид — не дойдя до дома, его начало рвать, а из пасти потекла пена. «Мы повезли собаку к ветеринару, стало понятно, что это отравление химикатами», — рассказал хозяин. Жильцы, как он уточнил, давно перестали выгуливать питомцев на территории ЖК. Но каждый раз выносить собак на руках за ее пределы они не готовы, особенно если речь идет о крупных породах.

Борьбу с собаковладельцами УК ведет с 2019 года. Уже тогда начальник компании выражал недовольство по поводу выгула животных вблизи домов. «Говорил, что собаки писают на угол дома и от этого он гниет и дает трещины», — поделился горожанин. Вскоре организация перешла к открытым угрозам. Предупреждая о дератизации, УК стала писать в общедомовых чатах, что яд рассыпают, в том числе, чтобы отвадить собачников. Такие меры не пришлись по нраву многим арендаторам — их буквально выжили отсюда, возмущаются собственники. Обращения в Мосжилинспекцию конфликт не разрешили.

Ранее москвичам рассказали, как спасти собаку от отравления на улице. Эксперты советуют обучить питомца базовым командам либо брать на прогулку любимые игрушки животного — они отвлекут собаку, если она попытается что-то съесть.

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