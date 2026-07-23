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12:54, 23 июля 2026Наука и техника

ВС России в зоне СВО включили «шторы»

ТАСС: Операторы БПЛА ВС России в зоне СВО включили «шторы» против дронов ВСУ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) включили «шторы» против дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на старшего разведчика 29-го артиллерийского полка 11-го корпуса группировки войск «Север» с позывным Питон сообщает ТАСС.

«На линии фронта в последнее время у наших подразделений появляются так называемые "шторы", которые подменяют картинку, которую видят операторы ударных дронов ВСУ», — сказал собеседник.

По его словам, благодаря шторе дрон противника не может ориентироваться в полете и восстановить прежний видеосигнал, из-за чего не долетает до цели.

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В мае Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что бойцы Вооруженных сил России перехватили редкий дрон-камикадзе ВСУ D-4 «Батон», оснащенный терминалом спутниковой связи Starlink.

В феврале агентство со ссылкой на официального представителя производителя БПЛА — групу компаний «Беспилотных систем» рассказало, что российский дрон-разведчик Supercam S350, появившийся на Украине, прозвали кошмаром ВСУ.

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