Появившийся на Украине российский дрон прозвали кошмаром ВСУ

«Беспилотные системы»: Дрон-разведчик ВС РФ Supercam S350 прозвали кошмаром ВСУ

Российский дрон-разведчик Supercam S350, появившийся на Украине, прозвали кошмаром Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель производителя БПЛА — ГК «Беспилотных систем» на выставке World Defence Show 2026, передает ТАСС.

«О российском беспилотнике Supercam S350 очень много пишут в иностранной прессе. Они называют аппарат "ночным кошмаром украинской армии". Со стороны противника чувствуется определенное уважение. Раз боятся, значит, уважают», — отметили в организации.

Производитель отметил, что беспилотник все время демонстрирует результаты боевой работы. Отзывы на этот дрон оставляют и те, кто его применяют, и те, против кого его применяют.

