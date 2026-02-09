Реклама

Российские военные начали использовать «дрон-дрононосец»

ВС России начали использовать «Герберу» с FPV-дронами внутри
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал SHOT

Российские военные начали использовать беспилотник-носитель «Гербера», внутри которого FPV-дроны. Об этом пишет Shot

Как сообщает Telegram-канал, такой «дрон-дрононосец» может действовать в глубоком тылу ВСУ и наносить удары по энергетике Украины. Источник уточняет, что «Герберу» заметили на сумском направлении.

Такой дрон может летать на дальность от 300 до 600 километров. Запускают такой «дрононосец», чтобы увеличить дальность полета FPV.

Ранее командир расчета БПЛА с позывным Ангел рассказал, что при ударе по позициям противника ВС РФ запускают один тяжелый беспилотник «Молния», после чего добивают несколькими FPV-дронами.

