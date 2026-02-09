RT: ВС РФ при ударе по позициям противника запускают один тяжелый дрон перед FPV

При ударе по позициям противника Вооруженные силы России (ВС РФ) запускают один тяжелый беспилотник «Молния», после чего добивают несколькими FPV-дронами. Тактику уничтожения укрепов Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл командир расчета БПЛА с позывным Ангел в беседе с RT.

По его словам, суть тактики заключается в том, чтобы тяжелым беспилотником типа «Молния» проломить каркас здания, а FPV-дроны уже нужны для ликвидации личного состава и боеприпасов противника. «Расчет делается на то, что в рядах противника начнется суета после первого удара», — пояснил Ангел.

В частности, таким образом был поражен пункт управления БПЛА с объективным контролем. «Дрон занял позицию удобную для съемки и далее мы отработали туда "Молнией". Снаряд был — ТМ-мина весом 6 килограммов», — добавил собеседник канала.

Российский командир отметил, что по сравнению с прошлым годом сейчас противник сильно сдает позиции: «Видно, что слабеет снабжение. Прячутся машины, так близко уже не подъезжают, как раньше. Дистанция подвоза людей и техники гораздо больше стала», — сказал он, уточнив, что российские военные дежурят в круглосуточном режиме, не давая противнику даже возможности подвезти технику.

