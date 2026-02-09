Российский военный рассказал об уничтожении колонны ВСУ за пять минут

Минобороны: Российские дроны уничтожили колонну ВСУ за пять минут

Российские дроны уничтожили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за пять минут. Об этом рассказал боец 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Север» с позывным Гусар, его слова опубликованы в официальном Telegram-канале Минобороны.

Операторы беспилотных летательных аппаратов заметили колонну техники противника, следующую к российским позициям, в ночное время. Гусар с напарником оперативно передали координаты, после чего в воздух поднялись ударные дроны, а также были наведены артиллерия и расчеты реактивной системы залпового огня.

«С момента, как я их засек и доложил, до первого прилета прошло буквально минут пять. По факту они были обречены. Шли по открытому, как на параде. Это было максимально глупо с их стороны — надеяться проскочить там, где граница усилена», — отметил Гусар.

По словам российского военного, колонна была разбита, не успев даже развернуться в боевой порядок. «Это и есть современная война: лучше отправить десяток дронов, чем рисковать людьми», — заключил он.

Ранее военнослужащий 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Максим Ефанов рассказал об уничтожении колонны ВСУ в Курской области за 25 минут. За этот бой члены экипажей БТР-82 были удостоены государственных наград.