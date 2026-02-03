Реклама

Россия
11:33, 3 февраля 2026Россия

Российский военнослужащий раскрыл подробности об уничтожении колонны ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили колонну ВСУ в Курской области за 25 минут
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за 25 минут. Подробности боя раскрыл военнослужащий 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Максим Ефанов в беседе с газетой «Красная звезда».

По словам бойца, после вторжения ВСУ в российское приграничье, ранним утром 12 августа 2024 го­да, он искал выгодные позиции для работы и направлялся в село Сафоновка Курской области. На тот момент он выполнял функцию оператора разведывательного дрона. Когда он был в пути, по радиосвязи передали, что поблизости обнаружена колонна техники ВСУ.

Ефанов вспомнил, что ему удалось оперативно добраться до населенного пункта, но на тот момент понимания, где именно находится противник и куда движется колонна, не было. Тогда оператор затребовал разрешения у командира роты срочно установить оборудование и поднять в небо квадрокоптер. Получив добро, он выполнил задачу.

«Я вылетаю из села, поворачиваюсь, вижу три сельские улицы. Смотрю дальше: поворот длинной трассы. Смотрю влево, потом вправо и вижу: слева по флангу вдалеке пыль какая-то. Увеличиваю изображение и понимаю: по полям идет вот эта техника», — рассказал собеседник издания.

Военнослужащий стал передавать данные о передвижении противника, на снятом с дрона видео было видно, как по полю передвигались боевые бронированные машины пехоты (ББПМ) Stryker и MaxPro американского производства, канадские боевые машины Rochelle и украинские «Козаки».

Как предположил Ефанов, противник, вероятно, рассчитывал прорваться в сторону Курской АЭС и не ожидал, что ему окажут сопротивление. Однако данные уже были переданы российским пехотинцам, которые дали бой ВСУ.

Когда техника противника стала входить в зону поражения, из укрытий на огневой рубеж вышли два российских БТР-82 и начали в упор расстреливать цели из 30-миллиметровых скорострельных пушек. В результате удалось уничтожить восемь единиц бронированной техники с личным составом ВСУ. Сквозь огонь прорвались только четыре машины, которые немного позже попали в засаду уже десантно-штурмового батальона.

Ефанов уточнил, что колонна была сожжена за короткий промежуток времени — не более 25 минут. За этот бой члены экипажей БТР-82 были удостоены государственных наград. Ефанов получил медаль «За отвагу».

Вторжение в Курскую область украинской армией началось 6 августа 2024 года. Российские войска полностью освободили регион весной 2025 года. Ранее британская газета The Guardian сообщила, что ВСУ потеряли все резервы после атаки на Курскую область.

