14:43, 1 июня 2026

Стало известно о боях за Гуляйпольское

Российские войска ведут бои за Гуляйпольское в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска ведут бои за село Гуляйпольское на востоке Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска ведут бои за Гуляйпольское», — рассказал собеседник канала.

Отмечается, что российские войска активно продвигаются на востоке региона и продолжают вклиниваться в оборону ВСУ. При этом утверждается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются задержать их продвижение при помощи беспилотников.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль Воздвиженку в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, бои за село вели подразделения группировки войск «Восток».

