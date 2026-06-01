Стало известно о боях за Гуляйпольское

Российские войска ведут бои за Гуляйпольское в Запорожской области

Российские войска ведут бои за село Гуляйпольское на востоке Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Отмечается, что российские войска активно продвигаются на востоке региона и продолжают вклиниваться в оборону ВСУ. При этом утверждается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются задержать их продвижение при помощи беспилотников.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль Воздвиженку в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, бои за село вели подразделения группировки войск «Восток».