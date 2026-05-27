Российские войска взяли населенный пункт в зоне СВО

12:18, 27 мая 2026Россия

Минобороны: ВС России взяли село Воздвижевка в Запорожской области
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Воздвижевка в Запорожской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Восток».

По данным оборонного ведомства, военнослужащие нанесли поражение двум механизированным, трем десантно-штурмовым, штурмовой бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.

Ранее стало известно, что в ночь с 26 на 27 мая над регионами России средства ПВО сбили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар ВСУ среди прочих попали Крым и Краснодарский край, а также Волгоградская, Воронежская, Орловская и Тульская области.

